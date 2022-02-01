為助患癌兒童　青年留髮4年捐出45厘米長髮

現年26歲的北京男子聶子富為了捐頭髮給患癌兒童，4年來未曾剪髮，直至近日才剪掉長達45厘米的頭髮，全數捐給重慶大學附屬腫瘤醫院。目前，院方已把聶子富捐贈的頭髮交給假髮製作廠商，待假髮製作完成後，將免費提供給因罹患腫瘤放化療導致脫髮的患者。而聶子富則訂下了下一個目標，便是「再蓄髮3年，然後又捐」。

聶子富接受內媒記者採訪時透露，他2018年大學畢業後便開始留長頭髮，原意是想待頭髮留長後，拍攝一輯漢服的照片。至2019年時，他意外看到一則關於外國小男孩捐贈頭髮的故事，遂有所觸動決定再把頭髮留長一點，然後捐給患癌的小朋友。

聶子富又指，在留長頭髮期間，常常會被旁人誤解，例如被當作「美女」或被家人議論。除此以外，他還要想方設法「護髮」，以便假髮的質量更高。於是，他學懂了使用各式各樣的精油、護髮素、髮膜等。他坦言︰「慢慢用起來，才知道頭髮需要這麼保養。」

在去年12月，他得悉重慶大學附屬腫瘤醫院發起了「烏絲帶行動」，招募市民捐獻頭髮後，便毅然加入到「烏絲帶行動」群組中。讓他意外的是，群組內的成員超過600人。在剪掉頭髮前，他看着鏡頭中的長髮，感觸頗深，希望患病的小朋友戴上這樣的頭髮後，也能變得漂亮。