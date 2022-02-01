一家5口迎首個「團圓年」　孫海洋︰嘴都笑歪了

歷經14年，內地電影《親愛的》原型人物之一的孫海洋去年尋回兒子孫卓後，近日終於迎來一家團聚後的首個農曆新年，一家5口返回湖北荊州市監利縣的故鄉喜迎新春。孫海洋在新年前夕接受內媒採訪時，坦言今次節日與以往不一樣，「我很開心啊，網友們說，我的嘴都笑歪了」。

「以前怕過年，今年過年有些着急。」孫海洋受訪時透露，他們一家為了這一個團圓年，都十分忙碌，妻子與孫卓忙於辦年貨，其母親更為了迎接孫兒回家，特意在門外用紅色的假花裝飾大樹，令孫海洋不禁調侃︰「這麼冷的天看到家門口盛開的花，我很莫名其妙，差點被忽悠的季節都不分了。」

從曾經日復日，年復年找兒子的辛苦無奈，到現在每日分享着一家人幸福相處的細節，孫海洋與妻子臉上的笑容明顯多了起來。自孫卓被找到後，孫海洋常常發布有關一家人相處的短片，甚至有網友戲稱「這一家五口各火各的」。回到親生父母身邊的孫卓也逐漸適應如今的生活，隨便在社交平台發布感性短片，播放量竟高達900萬次以上，令有網民感嘆︰「這膽量一看就是孫海洋的兒子。」

不過，孫海洋未有因沉醉於尋回兒子的喜宴而忽略當初的「戰友們」。他坦言，未來將繼續幫助尚未尋回孩子的父母，其家人也會協助。孫海洋的大女兒孫悅則指，對於尋找被拐兒童，「公眾的參與已經成為一種非常強大且不可或缺的力量」，他們正是受到這種力量幫助才能尋回孫卓，因此要對曾參與、提供幫助的公眾致謝。她又希望孫卓回家的案例，能夠推動戶籍制度的改革，以及促使當局加大力度打擊拐賣兒童的問題。