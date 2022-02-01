「梅姨案」失散家庭破鏡重圓　一家團聚度新春

農曆新年前夕，「梅姨拐童案」失蹤兒童小青（化名）近日回到湖南永州市道縣老家，與親人團聚。内媒上周二（25日）獲悉，其父親李樹全宴請親戚，祝賀尋回失散16年的兒子。與此同時，小青的祖父離家出走16年後，聞訊也回到家中，歷經悲歡離合，一家人終於團圓。

李樹全夫婦早年因打工而在廣東居住，靠打散工謀生。拐子案犯人張維平也搬到附近，且與李樹全夫婦相熟起來。在2005年8月5日下午4時左右，李樹全妻子歐陽艷娟因要忙家務，張維平聲稱幫忙帶小青到附近玩耍；豈料至晚上，李樹全下班回家後，才發現張維平和兒子仍未回家，李才驚覺兒子被拐走。

直至前年10月6日，李樹全夫婦從警方處獲悉兒子下落後，他們趕到廣州市，與失散16年的兒子相認。往後兩年，李樹全在東莞的建築工地打工，每逢周末都會去深圳探望兒子，增進感情。今年1月15日，李樹全偕同兒子返回道縣家鄉。上周二更購買食材為兒子舉辦團圓宴。

李樹全指，小青的祖父當年怨恨他們沒照顧好小青，憤而離家出走，直至10天前，才願意回家團聚。祖父則表示，小青長得跟他小時候很像，又指對方現時還不習慣喊他「爺爺」，但一切還可以「慢慢來」。