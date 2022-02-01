大龍峒保安宮求籤　台灣虎年運勢保守

台北市大龍峒保安宮大年初一抽出4張公籤，包括台灣運勢的歲君、商業的生理、農牧的五穀及漁業的海冬，子時（1月31日晚上11時45分）正式公布。台灣虎年運勢籤詩為第二十六首的「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心。」

負責解籤的世新大學中文系講師林恕全表示，籤詩意指虎年運勢比較保守，大致是好的，不管百工百業都有好事，只是天時地利人和缺一個，因此跟時間有關。今年好的方向、運途不會辜負我們的努力，而機會就放在那邊，就看自己能不能把握到。

求得的商業籤詩為第二十四首的「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛」。林恕全解釋，籤詩顯示台灣要開始結交好朋友，這個好朋友不管是國內或國外的，而這個好朋友會來幫助台灣商業，外面商業做得好，國內的內需也會開始提升。

五穀籤詩為第十二首的「喜事親臨莫往觀，哀門咫尺不須看，且迯野外三天後，祿馬自然得遂安」。林恕全解釋，籤詩意思是別人無論豐收或是賠錢都不要管，需要經過一段時間後，自己的錢財、收穫就會慢慢回來。

求得的漁業籤詩為第五十八首的「靜心修煉學真仙，蝴蝶飛來豈偶然，不覺狂風吹去後，丹青依舊是前緣」。林恕全指出，可能對於漁業有新的想法、行動，而可能會經過一段冒險，會讓你知道新的作為對於漁業上會否有幫助，但整體來說本錢是不會虧。