鏟到多少拿多少　台母親作弊喜提兒子巨額利是

周二（1日）是大年初一，台灣不少網民都在Facebook群組上分享過年趣事。其中有網民透露，其母親抱怨今年的利是不夠多，於是他便把合共約15萬（新台幣，下同，約4.2萬港元）的鈔票灑滿桌子，讓母親模仿網紅遊戲，蒙着眼拿鑊鏟「鏟鈔票」，鏟到多少拿多少。最終其母親多番作弊後，成功拿到約6萬元（約1.7萬港元）。

從網傳畫面可見，男子在桌子上擺滿千元、百元紙鈔，然後讓母親矇上眼睛，並用鍋鏟鏟錢。不過，其母親多番嘗試，卻連一張紙鈔都鏟不起來，一度生氣得把鑊鏟扔在桌子上。後來，該名母親再次拿起鑊鏟，卻直接用另一隻手輔助，把一整堆鈔票「鏟」起來，男子在旁笑道︰「你作弊，不能用手啦！」在看到自己「鏟」起一堆鈔票後，該母親笑得合不攏嘴。

片段引起網民熱烈討論，有網民笑說「真正玩法不能用另一隻手扶」、「好有趣呀，孝順的兒子」、「笑聲太魔性，好可愛的媽媽」、「媽媽後面『抓到』訣竅了」、「用另一支手幫忙的不算數」。不過，也有網民認為︰「用手也沒關係啦！這本來就是要給媽媽的！」