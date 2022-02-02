尋子24載終團聚　母子喜迎首個團圓年

湖北省武漢市1998年一名4童男童被拐走，其母親尋子逾24年後，上月23日終母子團聚。已長大成人的兒子近日在河南省漯河市的家鄉與親人過年，他笑稱自己收到大量利是，「接都接不過來」，又表示過年會回海南省繼續之前的工作，更有意成為義工，協助更多正在尋親的家庭。

內媒周二（1日）報道指，張洋洋早前與母親李芳重逢後，兩人回鄉共度多年後首個團圓年，兩母子農曆新年前一同逛花市辦年貨，除夕當日又與張洋洋乾父母一家包餃子，及吃團年飯。張洋洋指，自己的行程非常滿，又稱開始感受到母親的囉嗦，但這就是「媽媽的感覺」。

李芳新年前帶着兒子拜訪家鄉的親戚，張洋洋與乾父母的家人混熟，又收到不同長輩給予的利是，及聽對方訴說自己兒時的點滴，更開始有人關心其婚姻大事，勸他早日成婚。

張洋洋24年前在漯河寓所前被人拐走，李芳尋子多年，經歷與丈夫離婚仍未有放棄與子重逢的希望，成功在新年前團聚。張洋洋透露，自己此前在海南的酒店工作，過年後將獲升為主管，因此會繼續做好正職工作；同時又計劃成為尋親志願者，希望出一分力幫助其他有需要的尋親家庭。