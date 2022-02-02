炒賣微信利是封面　網店賺百萬人民幣

新冠疫情之下難以拜年，內地民眾改為派發電子利是，為親朋送上祝福。不過，有商人就借售賣社交應用程式微信的紅包封面牟利，月賺接近100萬（人民幣，下同，約122萬港元）。微信警告相關銷售行為已屬違規，平台將作懲處。

微信紅包封面為限時限量領取，搶不到的用戶惟有到網上購買。從網購平台可見，銷量首位的微信紅包封面按月賣出超過5萬份，封面單價最高為18.8元（約23港元）。此外，眾多商店同樣銷量破萬，不少插畫師、內容設計師創作的利是封面也非常受歡迎，甚至有商人以400元（約490港元）高價，出售奢侈品牌及汽車品牌的微信紅包封面。

雖然微信列明不得就紅包封面向用戶收費，但多個商店均利用灰色地帶牟利，例如宣傳「表情包送紅包封面」，同時聲稱「本店不售出任何封面」。微信表示，一旦發現商店有償銷售微信紅包封面，已通過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用，尚未發放的微信紅包封面將無法繼續發放。

不過事實上，相關灰色產業自從往年農曆新年便已有出現，惟如今仍見猖獗。有網民批評經營微信的騰訊公司把關不力，助長消費歪風。