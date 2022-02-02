張文宏稱未來抗疫　就是奪回正常生活的過程

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏周二（2月1日）晚發文指，即使國內多地爆發小範圍的聚集性新冠病例，但很快歸於平靜，顯然疾病在掌控之中，令民眾能夠安心地過農曆新年。他指未來抗疫，應該就是不斷努力奪回正常生活的過程。

張文宏在微博上寫道，人類基本經已了解變異病毒株Omicron特徵，並制訂了應對方法，但不同意Omicron是上帝賜予的完美減毒毒株、根本不需要疫苗之說法。他強調，人類之所以能夠從容應對Omicron，是因為接種疫苗後的住院率與病死率都大幅降低。

他透露，春節期間他給中國著名傳染病專家、90歲的王嘉瑞教授拜年。對方談及疫情時湊到他耳邊大聲說：「最壞的日子要慢慢過去啦，中國知道怎麼對付這個病毒，我們如果要以極低病死率度過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些。」

張文宏形容，新冠是道硬菜，需要「慢工」與「細活」，好在今年已比去年好一點了，明年一定也會比今年好。他表示大家的努力，都是為了既保護生命免受威脅，同時讓正常的生活少受干擾，而未來抗疫將是奪回正常生活的過程。