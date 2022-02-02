打疫苗後嘔吐兼屙血　登山客需由直升機救走

台灣一名男子上周六（1月29日）與4名友人從花蓮登山，準備進行南三段單大東郡斷橫縱走，詎料周二（2月1日）突然上吐下瀉，更出現血便、血尿情況。由於他曾接種疫苗，擔心是打針後不良反應，於是報案求助。空勤總隊周三（2月2日）早上派直升機把男子吊掛下山送院治理。

31歲的陳男，原定與友人入山進行為期8日的南三段單大東郡斷橫縱走，預計周六（2月5日）從南投下山。詎料在初一中午，眾人走到花蓮瑞穗林道時，陳男突然身體不適，一行人趕緊紮營，並由同行的吳姓山友通報救援。

陳男自述因日前接種疫苗，除夕（1月31日）就發現身體不舒，有上吐下瀉症狀。原以為會緩和，怎周二情況更嚴重，嘔吐物出現血絲，也有血便、血尿情況。由於救難隊員接觸患者需徒步3天才能抵達，空勤總隊今晨決定出動直升機救人。

空勤隊於早上7時35分完成吊掛，7時58分降落德興棒球場，由救護車將陳男送院。院方表示，若患者近期接種疫苗，經醫師評估後患者仍有疑慮，將依程序通報疫苗接種後不良事件，由相關單位調查。另消防局表示，此救援案件待釐清，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。