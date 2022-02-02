山寨機詐Apple逾百萬美元　在美華人囚兩年多

美國維珍尼亞州32歲中國公民吳海騰（Haiteng Wu，音譯），早年多次從香港取得仿製iPhone手機，再透過換貨服務成功向美國蘋果公司詐騙超過100萬（美元，下同，約780萬港元）。華盛頓特區地方法院周二（1日）裁定吳監禁26個月，罰款98.7萬元（約769萬港元）及賠償等同金額。

華盛頓特區檢察部門指，吳海騰於2013年移居美國攻讀工程學，兩年後取得碩士學位和合法工作。惟其後吳與其他同夥，從香港取得多批仿製iPhone手機，並向美國蘋果公司要求換貨，聲稱手機合法且仍在保養期內。從蘋果公司換得真貨iPhone後，吳再把手機寄回香港等海外同夥手中，藉此牟利。

犯案期間，吳海騰招募了其蔡姓妻子等人參與案件，並購買了偽造身份證件、使用化名、開設多個商業郵件接收機構信箱，又安排同夥在美國各地旅行。2019年12月，吳與蔡姓妻子等人被捕。吳、蔡兩人在2020年5月承認一項串謀郵件欺詐罪。案件由美國國土安全部、國土安全調查署和美國郵政檢查局共同調查。