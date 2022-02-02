熊本縣用中韓蜆扮國產貨　日政府叫停出售

日本農業水產省周二（1日）表示，當地標榜熊本縣出產的蜆，其中大部分為中國或南韓出產，懷疑當中或有違法情況。熊本縣知事蒲島郁夫同日宣布，下周二（8日）起暫停縣內的蜆出口兩個月，讓農林水產省查明偽裝產地蜆的銷售途徑，根絕同類情況。

農業水產省表示，當局去年10月至12月調查逾1,005間超級市場及零售店，販賣非冷凍蜆的銷售狀況及確認產地。當中聲稱產自熊本縣的佔國產蜆比例最多，達79.2%；其次分別為北海道及愛知縣產。但受查的31款熊本蜆中，有30款出現可能混入外國產蜆的情況，其中絕大多數混入中國或南韓的蜆。

農業水產省正確認相關產品的銷售路徑，將與消費者廳及警方合作，嚴厲處理涉嫌違反《食品表示法》的行為；同時要求漁業界人士、批發商及零售商等團體，徹底確認來貨海產的產地。農業水產大臣金子原二郎出席周二的內閣會議後表示，有關情況動搖消費者信心，要求相關部門嚴正應對食品產地偽裝問題。

有熊本縣的漁業協會負責人坦言，產地偽裝的情況已持續數十年，承認一直知悉問題存在。他指出，養殖場的工作者會將中國及南韓出產的蜆飼養約一周至半年左右，再按批發商的訂單出貨，強調是批發商偽造產地，與漁業協業無直接關係，但他明白短期內將之推出市場販賣的做法可能違法。