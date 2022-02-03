虎年斗膽賣虎肉？　男子辯稱以鹿冒充

河南省焦作市一名段姓男子大年初一（2月1日）在社交平台上兜售虎肉等野味，叫價每斤1,000元（人民幣，下同，約1,225港元），更展示多張宰殺老虎的照片，引起關注。段男其後辯稱只是以鹿肉冒充虎肉，當地公安周三（2日）通報證實虎肉為冒充，目前無人上當。

據內地網民披露，段男在微信上公然兜售老虎肉、骨、皮、及金錢豹肉、皮、麝香等製品，更上載了多張宰殺老虎和幼虎秤重的圖片。交易聊天截圖顯示，有買家花4萬元（約4.9萬港元）訂購了40斤虎肉。此外有截圖顯示，段男上月曾上載一隻豹的照片，並配文稱「山豹，這隻今晚已經開工了」。

段男其後向內媒解釋，自己並無販賣虎肉，只是為提高售價才買來鹿肉，假稱虎肉出售。至於宰殺老虎的照片，是來自一個越南華人，而幼虎秤重的照片則是從短片平台取得。此外，買賣虎肉的交易聊天截圖是自己偽造，豹子皮的照片是自己在鄉下大街上拍攝得來，但也是仿製品。

目前，沁陽市森林公安已要求段男提交銀行交易記錄等資料，以作調查。湖北律師陳亮介紹，老虎是中國瀕危野生動物，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售等行為最高可處10年以上有期徒刑。如果段男是系編造謊言，則屬於以無中生有、虛假宣傳的方式騙取他人錢財，可能涉嫌詐騙罪。