海南城區　首現二級保護野生動物豹貓種群

中新網海南東方2月2日電(符宇群) 內地海口畓榃濕地研究所周三（2月2日）透露，該研究所此前在海口五源河國家濕地公園架設了9部紅外線相機，結果在五源河全流域多個點位，頻頻監測到國家二級重點保護野生動物豹貓活動的蹤迹。其中一個監測點離海口市中心直線距離不足500米，是海南首次在城區發現豹貓種群。

海南僅有兩種貓科動物，分別是雲豹和豹貓。由於雲豹已多年在海南未見影蹤，豹貓成為貓科動物在海南的主要代表。豹貓也被稱為「野貓」或「山貓」，與家貓的區別在於體形較大，身上的花紋主要由斑點組成。

豹貓有着出色的求生本領，因此成為內地分布最廣泛的貓科動物，除了西部和北部乾旱區之外的地區都有分布。在2021年新頒布的《國家重點保護野生動物名錄》中，豹貓由「三有動物」升級為國家二級重點保護野生動物。

海口五源河國家濕地公園自從2017年建設以來，通過河道生態化治理、濕地保護與修復、野生動植物的生境營造等工作，為多種珍稀野生動植物提供了棲身的場所。海口畓榃濕地研究所所長盧剛表示，豹貓的發現說明了公園的動植物生境正在得到有效的保護和恢復，有望為更多的本土野生動物在城市中提供一片棲息的秘境。