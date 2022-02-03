內地電動車缺充電樁　車主返鄉耽誤4小時

內地近年推廣以電動車取代燃油私家車，惟配套未如理想。在廣東省廣州市工作的陳先生，日前駕駛電動車打算返回福建省龍岩市家鄉過年，途中卻遇到充電樁「排長龍」，前後更耽誤了4個小時。

陳男上周五（1月28日）首次駕駛電動車踏上春運之旅，他原本預計7個小時抵達家鄉，豈料最終耗費了接近12個小時，其中額外時間包括半小時塞車，兩個半小時排隊等充電樁，以及個半小時實際充電。在廣東省梅州市瓦溪服務區排隊期間，陳男甚至在社交平台直播自己等待的過程。

陳男指出，梅州市附近充電站間隔100公里左右的區域內，幾乎所有粵A、粵B（廣州市、深圳市）車牌的電動車都在瓦溪服務區充電。由於充電車輛數量爆滿，導致充電速度只有平時一半，耗費了不少時間。陳男認為如果規劃好路線，在進入梅州市路段前預先充電，路程時間應該可以縮短。

國家發改委曾提到，目前內地新能源汽車產業存在公共充電設施發展不均衡，節假日高速公路充電排隊長日益明顯等問題。國網電動汽車服務公司預測，春運期間，京港澳、京哈、大廣、滬蓉、滬渝等高速的部分服務區將可能會出現充電排隊的情況。