教育雙減後首個寒假　報讀興趣類課程學童增

內地去年推出教育「雙減」措施，嘗試減輕學生課業負擔。內媒周二（1日）報道指出，學童在雙減後第一個寒假報讀學科類校外培訓的人數大幅減少，而藝術類的課程佔學童報讀的比率最高，超過六成，近半家長的假期間沒有因無法出國旅遊而減少，更有逾八成受訪家長表示子女假期時會加大閱讀量。

據內媒的調查顯示，藝術類及體育類的課程大受歡迎，分別有62.5%及56.94%受訪家庭學童報讀，而電腦相關的課程亦有超過一成受訪者選擇；以往假期大熱的學科類報讀人數則明顯減少，超過三成家長稱對個人興趣類培訓的需求有所增加。

另外，有63.89%受訪家長指出，今年寒假比往年更忙碌，但九成家長表示因為假期短，且想讓子女參與校外培訓，故沒有將子女送往學校託管。調查更發現超過四成孩子每日運動量在半小時至一小時內，三分一孩子每日運動超過一小時。

有教育中心負責人指，因應家長考慮「離家近」及「方便接送」等因素來選擇課程，推出寒假半日營服務，更深加家長歡迎；該負責人指出，要讓學生在多元體驗中找出自己喜歡的方向，又以美術為例，認為學習不僅是學技能，不能過於強調成品，而應着眼累積的素養。