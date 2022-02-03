新年不返鄉　富士康員工為獎金留守崗位

農曆新年期間，內地不少民眾會趁長假回鄉與親友團聚，不過內媒周二（1日）報道指，大型代工廠富士康就有部分員工選擇繼續留守崗位，只求廠方給予的3000元（人民幣，下同，約3,680港元）留任獎金，幫補生計。

大彭向內媒表示，自己與妻子雖育有兩名子女，但為了留任獎金，夫婦就只能待在山西省太原的廠房上班，吃飯堂的免費膳食當作年夜飯。大彭透露，若他回家過年，加班時數只有約40小時，1月的薪金就只有3,500元（約4,290港元），繼續工作則可獲法定假期3倍工資及獎金，薪金可達8,000元（約9,800港元）。大彭更會在短片平台抖音上，拍片招攬新人加入富士康，以賺取500元（約612港元）轉介費。

24歲的胡瑩決定留守的原因，雖與大彭一樣是為了獎金，但她表示是為了賺錢買自己想要的電子產品，對於不能回家過年沒有太大遺憾，她表示新年期間，自己須做兩個人分量的工作，做到雙手痠痛，惟廠內禁止攜帶手機，只能透過廣播的歌聲讓她短暫放鬆。胡瑩所在的河南省鄭州富士康周三（2日）消息指，廠內有近10萬人留守。

除了獎金外，選擇留守在廣東省深圳廠房的兵哥，就因為年紀漸長但未結婚而不願回鄉過年，他10年前投身股票市場，去年卻面臨嚴重虧損，長年沒有買車買房，現在只期望再待在富士康多兩年，之後領取養老金過活。