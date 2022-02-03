普京明訪華出席冬奧　商天然氣及金融合作

俄羅斯總統普京周五（4日）訪華出席北京冬季奧運開幕禮，逗留期間會與中國領導人會面。克里姆林宮周三（2日）指，普京將與中方討論密切天然氣和金融合作關係議題，考慮修建一條通往中國的天然氣新管道。

克里姆林宮助理烏沙科夫表示，普京周五將與中國領導人共進午餐，可能簽署超過15項協議，正準備與天然氣有關的新協議，兩國考慮通過蒙古修建一條通往中國的天然氣新管道，項目已討論多時，全部建成需要多年。有關歐洲安全局勢，烏沙科夫稱中國支持俄羅斯獲得西方安全保證的努力，雙方認真努力建立聯合金融基礎設施，保護中俄的合作免受第三國制裁。

在周四（3日），普京在中國官媒新華社發表署名文章《俄羅斯和中國：着眼於未來的戰略夥伴》，指訪華期間會與中國領導人全面討論雙邊、地區和全球議程的關鍵問題，重申中俄在當今復雜的國際局勢發揮重要穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，使之更加公平和包容，兩國共同努力加強聯合國在國際事務的核心協調作用。

普京又批評一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖愈來愈明顯，這從根本上是錯誤的，違背《奧林匹克憲章》的精神和原則。他最後在虎年伊始向友好的中國人民致以最熱烈的祝賀，祝大家身體健康、萬事如意。