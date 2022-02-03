內地昨增39宗確診　天津多名管控人員感染

國家衞健委周四（3日）通報前一日新增39宗新冠肺炎確診病例，包括21宗本土和18宗境外輸入確診病例。天津、廣東各新增9宗本土確診病例佔最多，北京2宗，浙江1宗。

內媒從天津疫情防控指揮部獲悉，當地周三（2日）新增感染者當中，多人為管控人員，並與早前河北區疫情有關聯。其中，河北區3人、濱海新區和河東區各2人為管控人員篩查發現，另紅橋區2人則於發燒門診主動就醫篩查時發現。

天津市防控指揮部研判，並經市防控領導小組同意，自周三下午6時起，將天津市河北區寧園街舒園里5號樓由中風險地區調整為高風險地區；同時將天津市河北區建昌道街中山北里20門，天津市濱海新區大沽街安陽里13號樓，天津市河東區春華街道月光園2號樓調整為中風險地區。

內地前一日新增境外輸入確診病例分別為上海9宗，廣東4宗，北京2宗，天津、河南和雲南各1宗；同日新增96宗無症狀感染病例，除廣東深圳報告1宗本土個案，其餘95宗均為境外輸入。至今內地累計106,241人確診，當中4,636人病亡。