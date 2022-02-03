賣千元一杯橄欖汁　飲品店被罰50萬人民幣

廣東省深圳市一間飲品店早前推出1,000元（人民幣，下同，約1,200港元）一杯的橄欖汁，引起關注。深圳市場監管部門其後通報，該店的原材料實際進貨價格與宣傳價格不符，對其涉嫌虛假宣傳立案查處。內媒周四（3日）報道，該店被罰款50萬元（約61萬港元）。

深圳市豪麟餐飲有限公司經營的「野萃山‧分子果汁」飲品店，因售賣一款名為「金玉三捻橄欖汁」的飲品，標價1,000元人民幣，去年11月被廣泛報道。該公司稱，該飲品是「鎮店之寶」，嚴選原產於廣東潮汕地區的橄欖之王金玉三捻橄欖，選果樹齡在百年以上，製作需要足足2小時。深圳市場監管部門同月26日通報，對該公司涉嫌虛假宣傳立案查處。

深圳市市場監督管理局福田監管局上月29日就此案，對深圳市豪麟餐飲有限公司罰款50萬元，理由是「廣告違法行為」。根據反不正當競爭法相關規定，經營者違法對其商品作虛假或引人誤解的商業宣傳，或通過組織虛假交易等方式幫助其他經營者進行虛假或引人誤解的商業宣傳，由監督檢查部門責令停止違法行為，處20萬元至100萬元（約24萬至120萬港元）的罰款；情節嚴重可處100萬元至200萬元（約240萬港元）罰款，及吊銷營業執照。