昆明突降暴雪　2000遊客滯留轎子雪山景區

雲南省昆明市轎子雪山景區周三（2日）突降暴雪，導致約2,000名遊客滯留。官方周四（3日）通報，截至當日凌晨已安排所有遊客下山，目前無出現傷亡情況，強調會確保每一名遊客安全撤離。

從網傳畫面所見，周三轎子雪山景區停車場白雪皚皚，車輛很多，不少遊客在雪中步行。 內媒當晚從昆明轎子山旅遊開發有限公司副總經理邢開超獲悉，當日有4,000多人前往該景區遊玩。下午1時許，由於雪量增強，景區立即啟動極端天氣應急預案，緊急關閉上山通道，並安排山上遊客下山。截至當晚11時許，在轎子雪山遊客中心還剩約30至40名遊客等候穿梭巴士接載下山。

祿勸彞族苗族自治縣委宣傳部周四凌晨通報，前一日轎子雪山景區接待4,334名遊客。下午2時許，景區突降大雪，下坪子至新山埡口約20公里道路因積雪致穿梭巴士無法通行，令景區內約半數遊客滯留。接報後，祿勸緊急協調組織超過500人投入應急處置工作，迅速調動剷雪車、裝載機除雪，搶通四方景至新山埡口的轉運道路，又向遊客發放食物，提供熱水和保暖物品，組織轉龍鎮14家餐館、38家旅社為遊客提供食宿保障。

截至周四凌晨2時，滯留遊客已全部轉移至新山埡口及以下區域。由於新山埡口至轉龍段道路濕滑，通行速度較慢，截至通報發出時，部分車輛仍在新山埡口至轉龍鎮的途中。轎子雪山景區周三晚發出公告，由周四起臨時關閉，將視天氣狀況決定何時重開。