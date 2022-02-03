大陸部分自貿區試行CPTPP規則　展現加入決心

兩岸於去年9月先後宣布申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。大陸官媒周四（3日）報道，大陸海關今年將在部分自貿試驗區先行先試該協定的部分規則，展現出加入該協定的決心。

報道稱，大陸海關總署署長倪岳峰在近日召開的2022年全國海關工作會議上表示，將積極促進對外開放平台建設，推進自貿試驗區海關監管制度集成創新和複製推廣，在部分自貿試驗區先行先試CPTPP部分規則。他又稱，今年將實施海南自由貿易港海關監管框架方案、機構編制方案，推動「一線放開、二線管住」擴區試點，紮實推進全島封關運作各項準備工作。

倪岳峰又表示，將積極支持橫琴粵澳深度合作區建設，研究制訂海關監管辦法；高標準做好綜合保稅區設立審核、整合優化、事中事後監督。開展綜合保稅區發展績效評估；推動完成保稅物流中心設立審批調整改革，完善配套制度。

報道指出，大陸在擴大高水平對外開放上步伐堅定，積極參與並推動的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）已於今年1月1日生效。大陸正式申請加入CPTPP以及《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）等，以實際行動踐行真正的多邊主義。