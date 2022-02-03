Tesla維權女車主料官司4月宣判　盼別延期

河南省安陽市張姓女車主起訴特斯拉（Tesla）名譽權糾紛案，於去年12月24日在安陽北關區人民法院一審開庭，法院未當庭宣判。張女士日前對內媒表示，和車廠首次對簿公堂後，官司還沒有具體進展，希望在今年4月會有判決結果。

張女士稱，關於Tesla行車數據的兩宗案件，她在去年7月把證據交到法院，早前法院通知她去辦一些手續，但因疫情關係她沒有去，這幾天會再跟法院的工作人員溝通。被問到是否繼續推進案件，她強調「肯定是要的」，想把事實真相找出來，給關注這事的公眾一個交代。她又稱，打算把手頭一些資料再整理，待農曆新年過後再統一發布。

她表示過去一整年都在忙維權的相關工作，沒有好好地陪伴父母和家人。農曆新年期間，她想把這些東西先放一放，回家過節，好好地陪一下父母。至於新年願望，她希望是已開庭的名譽權官司能如期拿到判決書，不要延期拖後。她今年也會繼續推進其他官司，又會好好調整自己的心態，在打好官司的同時，兼顧好生活、照顧好家人。

內地網紅陳振罡因去年4月發布有關Tesla Model 3的自動煞車系統測試，同年12月被車廠提訴，原因是有關測試數據涉嫌造假。張女士表示，不知道該事的真相，不宜評論，誰對誰錯都理性看待。她又提到，起訴是每個人都有的法律權益，大家觀點不同很正常，「沒必要因為觀點不同而上升到人身攻擊、互相傷害」。她指在沒發生事情前也是Tesla的粉絲，覺得自己買車選的牌子是最好；如非家人受到傷害，也不會否定自己當初的選擇。