農曆新年電影票價上升　年初一「勸退」900萬觀眾

內地今年農曆新年（內地稱春節）首日票房達14.45億元（人民幣，下同，約17.34億港元），不及去年同期的16.93億元（約20.13億港元）票房。入場人次更減少近900萬。有內媒分析，除了新冠疫情的因素外，票房及觀影人次大減與票價太貴有關，民眾均因逾百元的戲飛而被「勸退」，更形容今年是史上「最貴」春節檔。

據內媒報道，以北京地區的戲院為例，眾多戲院的電影票價大比例上升，甚至翻倍，票價百元（約120港元）的比比皆是。面對影院漲價，眾多影迷表示，今年春節檔兩張戲飛的價格，放在平時可以買3至4張。對此，某戲院從業者向記者透露，「春節的票價都要高一些，過兩天應該會回落」。

在高票價的影響下，觀影人次驟降，今年春節檔首日觀影人次為2,566萬，大幅低於去年春節檔首日觀影人次的3,446萬。有業內人士直言，受疫情影響，戲院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期缺乏優質影片吸引觀眾，春節檔的重要性愈發突出。另加上部分地區面臨疫情擾動，上座率限制在50%，戲院遂借助漲價以維持日常營運。