因感情糾紛起爭執　台男身中9刀送醫急救

台灣宜蘭市一名吳姓男子，周三（2日）約楊姓友人在街上談判，二人因與共同女性友人的感情問題而起爭執。與吳男同行的友人持刀砍傷楊男，後者身中至少9刀，大量失血送醫急救。警方接報後拘捕行兇的吳男一行人共6人，全案將依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

事發於周三深夜11時20分許，警方接報河濱公園有民眾聚集滋事，立即趕赴現場了解，發現23歲楊男遭他人持刀砍傷，立即組成專案小組調閱現場的閉路電視釐清事發經過，遂掌握一輛私家車涉有重大嫌疑後，循線查出24歲吳男以及與其同行的5名友人。

經了解，吳、楊二人原是女友，但因楊男的前女友在分手後與吳男交往，讓楊心生不滿，二人深夜相約在宜蘭市河濱公園談判。楊男獨自赴約，吳男則有友人在場助勢。雙方當時一言不合起口角，吳男一方從車內取出西瓜刀，二話不說朝楊男猛砍。

楊男用雙手抵擋並試圖走避，惟雙手前臂、頭部、下巴、後腦勺等多處中刀，左臂一刀深可見骨，大量失血被送醫急救，連夜開刀手術，目前已轉進深切治療部觀察。警方表示，全案後續將依殺人未遂、傷害、妨害秩序、恐嚇罪嫌移送偵辦。