「水母煙花」登熱搜　應急管理部排查銷售訊息

內地一款被稱為「水母煙花」的新煙火製品，近日在社交平台登上熱搜。對於節日期間煙花燃放，應急管理部周四（3日）發出提醒，呼籲民眾選擇合法可靠的煙花爆竹零售場所，購買合格產品。當局已協同相關部門，排查清理下架網絡平台上涉及煙花爆竹等危險品的銷售訊息、宣傳影片和營銷廣告。

內媒報道提到，多名網民近日在各大社交平台，發布燃放「水母煙花」的影片，可見煙花點燃時發出彩色光芒，呈水母形狀，並旋轉升空，甚至有地方點燃多個煙花，同時升空爆發、場景絢爛。有記者成功聯繫到多間煙花廠商，廠商表示「水母煙花」不開炸、藥量小、噪音小，安全系數較高。

不過，「水母煙花」登上熱搜後，應急管理部發出相關提醒：「煙花雖好看，安全需注意」。據官媒消息，應急管理部有關負責人強調，要選擇合法可靠的煙花爆竹零售場所，購買合格的煙花爆竹，當局堅決打擊網上銷售、郵寄煙花爆竹等危險品違法違規行為。

湖南省長沙瀏陽市的焰火燃放協會會長黃成周四向內媒透露，在全國多地「禁限放」煙花的情況下，煙花產業近年亦在對小型煙花不斷創新升級，提高品質、安全性、互動性，並嘗試不同的推廣方式吸引民眾購買。但是，針對不同地區限制燃放煙花，產業會針對每一個產品類型牽頭制定團體標準，禁止為銷量改造高度、藥量等加大安全風險的行為。