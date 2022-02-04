華對阿根廷出口核電技術　投資624億港元

中核集團於周二（1日）發布消息稱，該集團向阿根廷出口利用自主研發三代核電技術的華龍一號。阿根廷核電公司消息指，是次項目投資總額達80億美元（約624億元港元），將創造7,000多個工作崗位。阿根廷駐華使館稱，項目將於今年底前動工。阿根廷是繼巴基斯坦後，第二個進口中國核電技術的國家。

據中核集團於官方微信新聞稿稱，阿根廷核電公司與中核集團及中核集團中國中原、中國中原阿根廷分公司正式簽署阿根廷阿圖查三號核電站項目設計採購和施工合約，由阿根廷核電公司總裁安圖內斯和中核集團董事長余劍鋒主持簽約儀式。根據總承包合約約定，中核集團將通過工程總承包方式，以「交鑰匙」模式，為阿根廷建設一座華龍一號壓水堆核電站。

華龍一號是中核集團研發設計、具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電技術；每台華龍一號機組裝機容量可達120萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。

目前，華龍一號全球首堆福清5號機組、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已經順利建成投產並運行；福清6號機組已併網發電。此外，華龍一號已經在中國福建漳州、海南昌江等地實現批量化建設，並將作為主力堆型，支持核電積極安全有序發展，實現碳達峰碳中和目標。