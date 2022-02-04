適逢春運返程高峰　中東局部地區迎雨雪天氣

內地近日氣溫持續下降，氣象部門周四（3日）發布消息指，中東局部地區周六（5日）至下周一（7日）會出現大規模雨雪天氣，局部地區有凍雨，預料波及20多個省市，由於雨雪天氣與農曆新年外遊民眾返程高峰時間重疊，當局呼籲民眾須注意天氣變化，防範道路濕滑、積雪、結冰等不利影響。

中央氣象台指，中東局部地區過去10日降水量較往年多，預計周六西北地區、華北西部、黃淮西部和南部及其以南的大部地區將有大範圍雨雪天氣，屆時甘肅、陝西、寧夏、河南、湖北、湖南、安徽等地部分地區將有大到暴雪，江南、華南有中到大雨，局部暴雨。貴州東部、湖南西部局部凍雨，西藏東南部局部大暴雪。

雨雪天氣至下周一將進入尾聲，江蘇南部、安徽中部和南部、浙江西北部、貴州西北部等地可能有降雪或雨雪混雜的天氣；降雨較強的地方主要出現在浙江、江西、福建、廣東、廣西東部、湖南南部等地的部分地方，可能有中雨，部分地方有大雨。

雨雪天氣過後，下周二（8日）起除華南南部、雲南大部以外，全國大部最高氣溫將低於攝氏15度。南方的貴州北部、湖南中部、湖北西部、浙江西部等地最高氣溫更可能不到5度。