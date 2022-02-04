杭州公布黨員幹部涉醉駕案件　兩人遭雙開

浙江省杭州市日前通報6宗黨員幹部酒駕醉駕的典型案件，其中兩宗案件的當事人被判危險駕駛罪成，被開除黨籍及公職。

據內媒周四（3日）報道，遭雙開的黨員幹部分別為餘杭區供銷聯社市場開發服務中心辦事員昂正松，以及同區的住建局市政公用設施發展中心辦事員張新。通報指，昂正松前年11月7日凌晨飲酒後駕駛，被公安機關當場查獲；同月13日被判處拘役兩個月，緩刑3個月，以及須繳付6,000元（人民幣，下同，約7,350港元），到去年2月被雙開。

張新則在去年3月無牌兼酒後駕駛，撞向路邊花壇被公安查獲，其後被判拘役一個月20日，並處罰金4,000元（約4,900港元），同年4月被雙開。杭州市通報的其他涉醉駕案件，包括餘杭街道黨群服務中心副主任羅詩建、良渚街道城建管理辦公室工作人員梅建鑫、仁和街道巡防隊員邵玉敏及杭州農副物流加油站有限公司副總經理胡方德。

通報指出，上述6宗案件反映少數黨員幹部紀律意識不強，紀法觀念淡泊等問題，有的心存僥倖而逾距踩線，有的明知酒駕醉駕違紀違法，仍以身試法。