疫情天氣雙重影響　市動物園遊樂園入場數創5年新低

台灣受新冠疫情影響，旅遊業大受打擊。據台北市兒童新樂園、市立動物園統計，兩園今年農曆新年假期受疫情及氣候影響，遊客人數創5年新低，由以往每年初三到園區遊玩的人數均達萬人以上，今年卻僅剩近千人。

受鋒面天氣影響，台灣周四（3日）天氣陰雨濕冷，其中備受遊客喜愛的兒童新樂園及台北市立動物園，因應疫情均實施預約制。據兒童新樂園官網數據顯示，近5年來於農曆初三入園遊玩人數皆破萬人，即使已出現疫情的2020年及2021年，均分別有11,078及10,196人，惟今年僅近千人入園，創下新低，與去年相比，遊客數更是剩不到1成。

同樣的情況亦發生在台北市立動物園，該園因疫情亦採預約制，分為上、下午兩場次，每場次開放8,000個名額。但該園在今年年初三（3日）僅有3,216人入場，與去年相比遊客數約剩1成2。

不過，依市府「台北旅遊人潮警示燈號系統」顯示，周四上午台北市仍有2處戶外景點一度亮起黃色警示，即代表「人潮略多」，分別為內湖區白石湖、北投區陽明公園，推測大多民眾為因應疫情，選擇較空曠地點出遊。