內地銀行停辦櫃枱業務　業界：押款費高於押運現金

實體銀行將會消失？內地兩家民營銀行近日相繼宣布將停辦營業網點櫃枱現金業務，包括營業網點櫃枱和櫃員機。有業內人士認為，對於大部分民營銀行來說，保留櫃枱、櫃枱職員、現金押送等成本，可能遠高於現金業務，「現金押運費用可能都比押運的現金多」。

北京中關村銀行於1月28日發布公告稱，隨着其加快數碼化轉型步伐、不斷加大網上業務發展力度，為了給客戶提供更加便捷、高效的金融服務，已經向有關監管部門報備，將於今年4月1日起停辦現金收付業務。公告稱，客戶可通過手機App、營業網點辦理除現金收付以外的其他業務；確需現金服務的，可轉帳至他銀行辦理，北京中關村銀行免收轉帳手續費。

無獨有偶，遼寧振興銀行於1月初也發布停辦櫃櫃和櫃員機現金業務的公告，稱是為集中資源提升電子銀行的服務能力，給客戶提供更加優質的金融服務。經主管人民銀行批覆，該行將於今年3月1日起停辦櫃枱現金存取款、零錢兌換、殘損幣兌換、自助設備存取款等現金業務。客戶可以通過該行手機銀行、微信銀行等渠道辦理資金轉帳業務。