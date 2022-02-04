深圳增4宗本土確診　寶安封路阻疫情擴散

內地周五（4日）公布前一日新增29宗新冠肺炎確診病例，分別為12宗本土和17宗境外輸入。廣東省新增5宗本土確診病例中，4宗由深圳報告。因應防疫需要，深圳寶安區於周四（3日）發通告，對進出該區石岩街道的所有道路（高速過境除外）實施臨時封閉或交通管制措施。

廣東省單日新增5宗本土確診病例，除深圳的確診個案，惠州亦報告1宗；雲浮另增1宗本土無症狀感染者。以上個案均在重點人群篩查或納入管控的密切接觸者排查中發現。另全省新增境外輸入確診和無症狀感染病例各8宗。

深圳寶安區疫情防控指揮部辦公室周四宣布，對機荷高速溪之谷出入口、南光高速料坑出入口、南光高速寶石出入口、龍大高速石龍仔出入口、龍大高速德政路出入口開展臨時封閉；另對多段道路實施交通管制。期間除疫情防控和必需保障類車輛外，其他車輛一律禁止離開石岩街道區域。

除廣東省病例外，前一日天津、浙江、北京分別新增4宗、2宗和1宗本土確診病例；其他新增境外輸入確診病例分別為上海7宗，北京、福建各1宗。同日新增52宗無症狀感染病例，除廣東本土個案，其餘51宗均為境外輸入。至今內地累計106,270人確診，當中4,636人病亡。