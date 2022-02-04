美國關注台邦交　盼在西半球扮演重要角色

美國副總統賀錦麗與台灣的副總統賴清德於上月底一同出席洪都拉斯總統就職禮。美國國務院主管西半球事務的助理國務卿尼科爾斯周四（3日）表示，賀錦麗當時親自向洪國總統卡斯特羅關切該國與台灣的邦交關係。

在美國眾議院外交委員會周四召開的聽證會上，尼科爾斯回應美國在西半球的優先事項、機會與挑戰時指出，卡斯特羅重申洪國政府會致力維繫與台灣的關係。尼科爾斯又指，除洪都拉斯外，美方與台灣目前在西半球的8個友邦均談及邦交議題。他表示，台灣所信奉尊重民主與人權的共享價值，以及台灣在西半球扮演積極角色，為所有人帶來好處。

台灣目前共有14個友邦分布於亞太地區、非洲、歐洲、拉美及加勒比海地區，分別是馬紹爾群島、瑙魯共和國、帛琉、圖瓦盧、伊斯瓦蒂尼、梵蒂岡、伯利茲、危地馬拉、海地、洪都拉斯、巴拉圭、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯。

另伯利茲總理布里塞尼奧傳出確診新冠肺炎，賴清德出訪洪都拉斯時兩人曾舉行雙邊會談。台總統府發言人張惇涵周四表示，賴清德健康良好，周三（2日）病毒核酸檢測結果顯示無感染。台灣的總統蔡英文已請外交部長吳釗燮及駐伯利茲大使錢冠州，第一時間慰問布里塞尼奧並祝其早日康復。