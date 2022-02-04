茅台前高層受賄6700萬人民幣　判囚13年半

貴州茅台酒股份有限公司前總經理助理，貴州茅台酒銷售有限公司前黨委副書記、總經理馬玉鵬受賄罪成，去年一審判囚13年半，並罰款300萬元（人民幣，下同，約367萬港元）。中國裁判文書網近日發布相關判決書，披露案情細節，提到馬玉鵬收受他人財物總值逾6,700萬元（約8,208萬港元），全部為茅台酒經銷商所送。

內媒周五（4日）報道，近日發布的《馬玉鵬受賄罪一審刑事判決書》顯示，馬玉鵬的利益往來主要涉及茅台酒經營及簽批零售茅台酒、增加茅台酒供應量等事項，其中單筆受賄金額最高逾2,700萬元（約3,307萬港元）。他被指在受賄過程中，有意識地規避風險，擔心經手資金數額過大被查出問題，讓行賄人代為保管其中的3,700多萬元（約4,533萬港元）賄款。法院認為，此時雙方對賄款的支配形成合意，已達成犯罪既遂狀態。

馬玉鵬利用在茅台公司的職務便利，為茅台酒經銷商陳某軍、杜某傑等25人在茅台酒經營及簽批零售茅台酒、增加茅台酒供應量等事項上謀取利益，收受他們的財物。其中陳某軍曾向他行賄2,314萬元，其中64萬元為現金、250萬元為銀行轉帳，另外2,000萬元由陳某軍代為保管。根據雙方約定，由馬玉鵬簽字批茅台零售酒給陳某軍，陳銷售獲利後和他平分利潤。

現年55歲的馬玉鵬生於貴州省仁懷市，有在職研究生學歷，任貴州茅台酒股份有限公司總經理助理時負責銷售公司經營管理工作，亦曾任貴州茅台酒銷售有限公司黨委副書記、總經理，國酒茅台（貴州仁懷）營銷有限公司總經理等職位，於2019年5月被留置，同年11月被刑拘並逮捕。黔西南州中級人民法院審理時指出，馬玉鵬身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，已構成受賄罪，並於去年6月判處上述刑罰。