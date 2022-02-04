人民大學副院長：外國與台外交升級將更頻繁

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮近日指出，美國出於戰略競爭需要，會繼續被迫打「台灣牌」（操弄台灣議題），預料未來將會出現更多立陶宛事件，美台會促使更多國家與台灣升級外交關係。

內媒周四（3日）刊出金燦榮的訪問，他認為美國和歐盟支持立陶宛允台設代表處，實際上是先以小國試探大陸。若小國沒有受到懲罰，等於未觸及大陸底線，未來更大的西方國家就會跟進試探。相反，若立陶宛在大陸懲罰下後退，就不會有後續效應。他指目前各國仍在博弈，大陸可以考慮表態支持與立陶宛對立的國家，以及阻止國際間有利立陶宛的法案通過。

對於台灣，金燦榮認為美國目前的方針是把台灣問題國際化，把台灣問題從中國的內部問題、內政問題，變成兩個聯合國成員國之間的問題。當下，雖然台灣當局不斷主張兩岸維持現狀，美國也聲稱「一個中國」政策沒變，但美台實際上是「講一套做一套」。他預計，未來台灣局勢將惡化，而且有點危險；只要現在美台當局態度不變，兩岸很大機會最後走向衝突。

對於美國內部，金燦榮認為民主共和兩黨雖然都把大陸當做主要的戰略對手，但兩黨都沒有一個一以貫之、統一的、協調的對華政策。就算是拜登政府團隊內部，也分成不同利益集團，例如華爾街希望與大陸交好，軍工利益集團希望交惡。加上拜登本人政治權威不足，導致美國目前對陸政策十分矛盾，建設與對抗同時存在。