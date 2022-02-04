美參眾兩院提法案　推動台駐美代表處更名

美國共和、民主兩黨國會議員周四（3日）在聯邦參眾兩院提出配套法案，要求美國着手協商台灣在華盛頓設立的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事。報道指法案一旦通過，料可為其他較小的國家提供掩護，讓其採取相似做法加強與台交流，但相信會觸怒大陸。

共和黨參議員魯比奧和民主黨參議員梅嫩德斯提出參院版本的法案，眾院版本法案則由共和黨眾議員柯蒂斯和民主黨眾議員帕帕斯帶頭發起。法案要求，美國國務卿尋求與駐美國台北經濟文化代表處展開協商，將之更名為「台灣代表處」。梅嫩德斯稱，該法案符合定義台美非正式關係的《台灣關係法》，展示美國對台灣自決未來的支持。帕帕斯則指，美方必須藉此加強與台灣的外交夥伴關係，對抗大陸脅迫全球各國的企圖。

另外，共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）周二（1日）在美媒撰文，呼籲華府放棄「戰略模糊」政策，稱北京準備在台海採取單方面行動，戰略模糊政策助長此意圖，令美國防衞台灣的決心受到質疑。他認為華府應盡快採取必要行動，包括擴大訓練台軍、定期派高級軍事領袖訪台、成立美台共同防衞司令部等，加強美國在太平洋的防衞能力，防範大陸攻台。