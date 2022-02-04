多地政府推三孩實施方案　部分將生育與購房掛鈎

內地自去年5月宣布放寬生育政策，各地政府紛紛制訂並推出具體實施方案。內媒周四（3日）報道稱，已有18地在政府工作報告中提及三孩政策，甚至有部分地區將生育政策與購房補貼掛鈎。

報道指出，地政府在工作報告中提及的三孩生育政策，主要圍繞降低生育、養育和教育成本，並落實各方面的配套措施。河北政府工作報告提出，開展孕婦無創產前基因免費篩查，打造160家省級嬰幼兒照護服務示範機構；山東將開展省級家庭託育試點，健全普惠安全的託育服務體系，新增託位7萬個以上。陝西則把3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除。

為了讓三孩政策效果盡早顯現，多地甚至將生孩子與買房子掛鈎。去年9月，甘肅省張掖市臨澤縣臨澤縣提出優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見，對於生育二孩三孩的家庭，不僅給與連續3年的育兒補貼，更在縣城區或各中心集鎮等集中居住區購買商品房時，給予3萬至4萬元（人民幣，下同，約3.7萬至5萬港元）的政府補助。

去年12月，江蘇省南通市下轄的海安市亦推出城鄉統籌改善居住條件政策，讓該市常住居民子女未滿18周歲的二孩、三孩家庭購買預售商品房時，分別給予每平方米200元（約250港元）、400元（約500港元）的優惠。今年1月24日，四川資中縣印發了二孩、三孩家庭購買商品房的實施方案，讓生育三孩的夫婦購買商品住房時，按購買面積給予最多每套房1.4萬元（約1.7萬港元）的獎勵。