文旅部：農曆新年假期首3天逾1.37億人出遊

內地正值農曆新年假期，根據國家文化和旅遊部周五（4日）公布最新數據統計，假期首3天全國國內旅遊出遊合計1.37億人次，實現國內旅遊收入達1,678.49億元人民幣（約2,031億港元）。

文旅部指出，內地民眾於今年農曆假期的旅遊需求逐步釋放，包括近程遊、鄉村遊、冰雪遊以及都市休閒、走親訪友等旅遊目的；另歷史文化街區、旅遊休閒街區和主要城市文化場所的客流亦有所增加。出遊人次的可比口徑恢復至2019年同期的71.5%。

此外，內地春運至周五進入第19天，惟四川、遼寧、河北等地受降雪天氣影響，不少路段出現積雪。其中來往河北省張家口市及承德市的張承高速公路，部分路段積雪最厚達到3厘米左右，省交通部門需迅速啟動除雪保暢應急預案清除積雪。

國務院聯防聯控機制春運工作專班提醒，由周四至周六（5日），西藏南部、雲南西北部，以及貴州、安徽、浙江等地有不同程度的降雪，當地部門需防範雨雪、積雪結冰、路面濕滑、低能見度的不利影響，同時加強交通安全管理。

當局預計，春運第19天全國預計發送旅客2,014萬人次。其中鐵路預計發送旅客480萬人次，公路1,400萬人次，水路48萬人次，民航86萬人次。