宣傳人偶公仔產品涉辱華　內地網紅道歉退圈

內地把玩人偶公仔叫做「養娃」，喜愛收藏和觀賞公仔的愛好者叫「娃圈」。內地娃圈紅人、微博認證為知名美學設計博主的「酥餅燦」和「日山鵝鵝」日前合作上架一批新公仔產品，並發布宣傳圖，惟圖中卻出現「支那」字樣，遭網民批評辱華。兩人事後相繼發文道歉並宣布退圈。

有關產品宣傳照片攝於室內，有網民發現左側牆壁上一個牌子出現「支那」字樣，於是在電商平台向店家反映。店家便回應，拍照現場為一家老店，店內的物品大多是江戶中期到二戰末期的產物，牌子上的字樣其實是菜名。店家表示，這種表述確實會引起誤會，他們已經編輯，之後會更加注意。

雖然照經經過編輯，但兩名博主未有及時回應，令事件持續發酵。直至周二（1日）深夜，酥餅燦發文致歉，並解釋產品以小學生為主題，於是找了有課室主題的場境拍攝，但拍攝時沒有注意到問題，強調自己應該更謹慎選擇拍攝場地，為此道歉。另酥餅燦又表示已向中國婦女發展基金會捐款5萬元人民幣（約6萬港元）。隨後，日山鵝鵝也轉發了該微博，並配文道歉。

然而網民並不就此罷休，更質疑二人售賣產品的稅務問題。到周三（2日）凌晨，日山鵝鵝再次致歉並宣布閉店退圈，強調自己是中國人，發誓事件是無心之失，「願意用行動再次表明自己的態度」，再不販售任何棉花娃衣。另酥餅燦也宣布退圈，稱自己辜負了大家的期待，會好好反思過失。