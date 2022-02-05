網傳清大教授工資表　網民：難以相信

北京清華大學是中國的高等學府，也是莘莘學子的努力目標。能夠在該大學當上教授，也深受尊敬。但近日一份有關清大教授的工資表在網上曝光後，卻令不少網民表示難以相信。

該工資表顯示了清大10名教授的收入，基本工資從8,000至21,750元（人民幣，下同，約9,900至27,000港元）不等，平均基本工資為11,280元（約14,000港元）；獎金則由1,450到14,050元（約1,800至17,000港元）不等，平均每月約6,880元（約8,500港元）。此外，作為清大教授，每個月還會拿到額外2,900元（約3,600港元）的補貼。綜合上述，一名清大教授每月收入平均15,155元（約18,800港元）。

有網民認為，這樣的資金待遇已經足以令人羨慕。但也有人認為，以清大的名氣，加上位處北京，這樣的待遇並不算高。有師範學生更表示，畢業後也許只能當個中小學老師，收入豈不是更慘，不禁質疑自己是否入錯行。

不過有報道指出，大學教授不僅是靠工資餬口。他們的其他收入渠道還包括從事科研項目拿到的投資和資助、發表論文的獎勵、出牌著作的版權費，以及參加公司或組織舉辦的培訓和講座拿出場費等。所以，有能力的教授，實際收入不止此數。