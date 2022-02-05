新聞集團旗下傳媒遭網攻　疑涉華間諜活動

新聞集團主席梅鐸旗下多間傳媒近日發現遭受網攻，黑客入侵記者的電郵和文件，導致資料外洩。新聞集團周五（4日）表示，公司內部安全顧問懷疑事件背後或與中國的間諜活動有關，旨在為北京收集情報。

遭受網攻的包括新聞集團總部、道瓊斯公司、英國《泰晤士報》、美國《華爾街日報》、《紐約郵報》等，已持續一段時間，至上月20日被發現，部分旗下業務以及儲存客戶和財政數據的系統則不受影響。有了解調查進展的人士透露，網攻最早可追溯至前年2月，攻擊目標包括員工及記者的商務電郵帳號和儲存在Google雲端的文件。

集團仍在調查黑客可能已取得哪些電郵和文件，暫未公布受影響員工人數。其中《華爾街日報》管理層周四（3日）與受影響記者舉行一系列簡報說明，有記者坦言擔心新聞消息人士的身份因而曝光。集團周五向員工發電郵，強調以保護員工及旗下記者的消息人士為首要考慮；另已即時通知美國執法單位，並採取必要措施應對，將與其他新聞機構分享網攻資訊。

美國網絡保安公司Mandiant接受委託就今次網攻展開調查，研判事件與中國有關，可能涉及間諜活動，收集情報以服務中國利益。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，他不了解上述情況，強調中方堅決反對並打擊各種形式的網絡攻擊和網絡盜竊。