安理會8成員國斥朝射導彈　華籲美靈活應對

北韓上月7度試射導彈，頻密程度前所未見。聯合國安理會周五（2月4日）舉行閉門會議商討問題，其中英、美等8個成員國及非成員國日本發表聯合聲明，譴責北韓所為，但據報中國和俄羅斯拒絕簽署。中國常駐聯合國代表張軍表示，美方在朝核問題上應展現出更多靈活性。

簽署譴責聲明的包括美國、阿爾巴尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、阿聯酋、英國及日本，批評北韓於周日（1月30日）試射火星12型地對地中程彈道導彈，導致局勢嚴重加劇，進一步令該區陷入不穩。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）會後強調，要繼續對朝施壓。

張軍則表示，中方一直密切關注朝鮮半島局勢發展，對話協商是打破惡性循環、緩和局勢的唯一出路，各方均應謹言慎行，防止緊張升級。他認為，朝方試射非單一的孤立事件，美國是半島問題直接當事方，其政策舉措直接關係到形勢演變，促美方展示誠意和靈活，拿出實際舉措，提出具吸引力、現實可行的對話方案，正面回應朝方主要關切。他又指，安理會發聲稍有不當可能引發錯誤解讀，導致局勢進一步複雜化。