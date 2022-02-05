澳洲政府指示大學　停與華合作研究

澳媒周六（5日）報道，澳洲八大院校聯盟（Group of Eight）透露，澳洲政府明確示意，要求當地大學脫離與中國展開的合作研究計劃，改與五眼聯盟國家加強合作。八大院校聯盟已與英國的大學聯盟開會，討論如何加強雙方合作。

八大院校聯盟行政總裁湯普森（Vicki Thompson）表示，雖然很多澳洲大學未必想與目前的合作伙夥分開，但各大學已收到政府指示，要改為與英國、美國、加拿大、新西蘭及與他們有緊密防衞合作關係的國家加強研究合作。她透露，澳洲政府已開始調查當地大學與中國的合作關係，當地大學如跟五眼聯盟國家合作展開敏感領域的研究，將更易獲得政府安全部門同意。

隨着英美澳三方安全夥伴關係（AUKUS）和澳英自由貿易協定落實，八大院校聯盟將趁機推動澳英加強合作，共同發展新技術商業化和防衞相關科學等領域。該聯盟已與由24間英國研究型大學組成的羅素大學集團（The Russell Group）舉行圓桌會議，並向兩國政府致信，表示將組成策略聯盟，共同資助有關人工智能、量子科技和衞生健康等研究。