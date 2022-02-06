婦聯抽樣訪問女教師　生三孩意願不足4％

北京中華全國婦女聯合會轄下學院，近日通過問卷收集1,907名女教師的生活現狀與意願，發現整體三孩生育意願不超過4％。綜合她們意見顯示，經濟、教育、住屋、工作強度尤其影響生育意願；「母職神聖化」、「兒童至上」的育兒觀念為她們帶來更重負擔。

論文在《中華女子學院學報》2022年第1期發表，介紹受訪女教師較多來自吉林、青海、貴州、四川、雲南等地區，其中78.55%已婚。調查發現，希望生一孩和二孩的女教師比例相若，分別佔38.96％和38.91％；不想生育的女教師佔18.77%；最少為想生三孩，佔3.36％。若單看未婚的女教師，當中想生三孩僅佔1.23％。

此外，有超過七成女教師認為，「三孩政策」令女性在職場地位更加弱勢；近四成女教師贊同「我有能力讓自己幸福，與其有家庭讓自己不開心，不如一個人活得痛快」。文章認為，女教師生育意願較低反映一種「恐育」心理，以回應生育成本日益增長。對於不想生育的普通女教師而言，改變生育意願關鍵在於收入增加、工作量減少和教育成本降低。

文章認為，在市場與消費主義包裝下，以兒童為重心的育兒方式逐漸注重母親職責和考試成績，造成內地性別和階層不平等。當下，中國家長深陷「親子陪伴」、「母子依戀」、「安全感」等消費話語體系，家長被迫依照「科學育兒」方式，塑造對自我角色的高度期待，反而加重家長，尤其是母親的經濟與心理負擔。