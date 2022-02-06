男子急性心梗逝世　捐6器官為陌生患者帶來希望

農曆大年初三（3日）本是一家團聚共享天倫的日子，江蘇宿遷市宿豫區40歲男子王萬沖卻因急性心肌梗塞，經搶救無效離世。他的家人忍着悲痛，按照他生前願望捐獻其器官，讓他以另外一種方式活在人間，成功為多位素不相識的患者帶來希望。

江蘇省人體器官獲取服務管理中心工作人員劉文森表示，此次是江蘇省農曆新年後首宗捐獻病例，也是捐獻器官最多的逝者。王萬沖的家人按照死者遺願，捐獻了死者一共6個器官，其中「一肝一肺兩腎」更立即被移植至4名患者身上，其餘2個也將在1至2天內，被移植至其他患者身上。劉文森坦言︰「王萬沖的離世令人惋惜不已，但所有人都感謝他和他的家人為挽救重症患者生命作出的無私奉獻。」

王萬沖的母親則表示，兒子在世時為人和善、樂於助人，在他逝世後，把有用的器官捐給別人，也是用一種特別的方式為自己的人生謝幕，用愛心溫暖這個世界。據稱，王萬沖是河南鞏義人，2009年起到宿遷市創業，主要從事巴士站牌廣告等業務，惟近年受新冠疫情等影響，生意一直處於虧損狀態，惟他仍樂善好施，每逢看到別的地方有天災，都會帶頭捐款；他的朋友清理其遺物時，發現王的個人帳戶僅餘5000元人民幣（約6,000港元）。