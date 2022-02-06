4天2宗捐獻器官轉運　醫生放棄團年只為拯救生命

農曆新年對於大多數人來說，是合家歡聚的日子；但對於上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院內，負責轉運捐贈器官的青年醫生而言，只是全年365天無休、一天24小時隨時待命中的普通一天。這些青年醫生除了要完成醫院內的醫療工作外，還肩負一項重要任務，就是飛往全國各地的醫療機構獲取器官，救治那些焦急等待器官移植手術的患者。在農曆新年頭4天，該院便完成了2宗器官轉運移植案例。

在大年初二（2日）凌晨，該院肝臟外科青年醫生張家旭仍在睡夢中，忽接到科室電話，指廣東廣州市一位捐獻者的器官匹配到仁濟醫院一名病人，需立即派人協助器官轉運；張家旭當下決定放棄陪伴新婚妻子回娘家的計劃，凌晨4時許便趕回醫院取得「人體移植器官箱」，並乘坐清晨7時40分的航班飛往廣州。同日上午10時半，他在獲取捐獻者的肝臟後，隨即趕往機場乘坐飛機返回上海，同日下午3時抵達仁濟醫院，並協助手術。最終，捐肝順利移植到肝癌患者李先生的腹腔，李先生術後恢復良好，已轉到普通病房觀察。

該院另一名肝臟外科青年醫生張江，在大年初三（3日）也有相似經歷。當天上午11時許，剛值班24小時準備回家的他接到科室電話，指江西南昌市有一位兒童將在5小時後進行器官捐獻，捐肝匹配到仁濟醫院一名患有罕見病症「尼曼匹克病」的患兒。由於時間緊急，他以最快速度準備好人體移植器官箱後，奔赴機場，在機場人員協助下，成功登上當天下午1時起飛的航班。

惟抵達南昌市後，他才被告知器官捐獻手術推遲到翌日。在短暫休息後，張江大年初四（4日）一早便到手術室準備，於上午11時半協助完成肝臟獲取手術後，當天下午4時許乘坐高鐵抵達上海，並於下午5時30分返回仁濟醫院。最終，器官移植手術順利完成。

值得一提的是，張家旭、張江都只是仁濟醫院器官獲取轉運的青年醫生中普通一員，而朱建軍醫生則是團隊中承擔轉運任務最多的人，去年就執行任務超過120多次。朱建軍坦言︰「因為這個工作，我睡過很多外院的值班室，去過很多偏遠地方，有一次出差離邊境很近，出差差點變出國。但是我所做的工作意義非凡，我的奔跑轉運的是一個個無價的生命，幾十斤的冰包承載的是一個個家庭的希望。」