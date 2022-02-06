被拐30年仍遭表姊一眼認出　男子大年初五與父母相認

內地33歲男子男子周天鵬年幼時遭人拐走，自此與家人失散。在警方的幫助下，周天鵬於上周六（5日）大年初五，終在重慶市永川區仙龍鎮與親生父母、哥哥嫂子成功認親，一家人當場感動落淚。

周天鵬當天接受內地傳媒採訪時憶述，他大約3歲時，便被人拐賣至河南，其後一直在養父母家中生活；他長大後，方從養父及鄰居口中得知，自己是被買來的，起初也不以為然，惟近日先後看到孫海洋、張洋洋等人成功尋親的故事後，心中也泛起波瀾，希望尋回親生父母。於是，他經人介紹後，結識了尋親志願者，登記了尋親信息。後來，他更開始發布尋親短片，希望得到更多關注。

在農曆新年前夕，周天鵬的表姊在網上看到周的尋親短片，感覺片中人很像被拐走的表弟，於是通知了周的親生父母。在警方協助下，先後採集了周天鵬及其父母的血液樣本進行比對，經DNA鑑定，終確認關係。在上月30日，周天鵬接獲警員通知，其親生父親姓張，家人住在仙龍鎮。

在安排好工作後，周天鵬從河北趕赴重慶市。他乘坐的車子還未駛入村內，已看見大批街坊鄰居在路邊等候。周天鵬剛走進村內，村民立即放起炮仗，迎接他的到來。見到父母後，周天鵬先是跪在父母面前，再與父母相擁而泣，場面感人。

周天鵬坦言，雖然錄製尋親短片花費了很多時間和精力，但還好他沒有放棄，才能尋回家人，十分感謝一直以來幫助他的志願者及網友，未來他也會利用社交平台，幫助更多人尋親。