樂山大佛鼻部滲水發黑　佛系網民：順其自然

四川樂山大佛長年因無法根治的滲水問題，頻頻出現鼻部滲水發黑等情況，需啟動修復工程。四川省文物局早前曾組織多名全國專家開會，為該大佛石窟「會診」。惟近日有不少民眾則表現相當「佛系」，勸專家隨它去，順其自然，不要去管。

樂山大佛是世界現存最大的石刻坐佛，距今已有1,000多年歷史，高70多米，坐落在大渡河、青衣江和岷江三江匯流處的紅色山岩體上。惟紅砂岩山體易受風化病害，岩體表面明顯泥沙化，嚴重者用手指輕輕一蹭便可能脫落，而四川盆地水氣也會入侵修繕層的細孔，滋養出大量微生物。

樂山大佛曾於2019年4月完成200多天的修復，但數月後，黑斑再度出現在大佛的臉頰，至去年12月，微生物組成的黑斑爬滿大佛臉頰，蔓延至全身。而修復大佛將需關閉景區，此舉對依賴旅遊的當地政府帶來極大財政壓力。2019年的修復工程，門票收入比2018年減少7,000萬元人民幣（約8,570萬港元）。

內媒上周六（5日）報道稱，近日有網民發文，指專家毋須心急，「它本來就應該臉花鼻黑，為甚麼一定要美化修飾它呢？」另有網民笑稱，不如隨它去，此是佛學的精義，「毋須強求」。