內地昨增13宗本土確診　百色6宗佔最多

內地新冠肺炎疫情再度蔓延，國家衞健委周日（6日）通報前一天新增43宗確診病例，其中13宗為本土，廣西自治區有6宗佔最多，首名通報確診者到過廣東省深圳市寶安區石岩街道；另外30宗為境外輸入。

國家衞健委表示，廣西自治區新增的本土確診病例均在百色市，其餘分別為天津市河北區、河北省廊坊市各2宗，北京市朝陽區、湖南省邵陽市、廣東省惠州市各1宗。內地同日無新增本土無症狀感染個案。

百色市疫情防控指揮部指，首名通報的許姓確診者上月底身處深圳市寶安區石岩街道，期間曾上班、打麻雀，到上月26日攜女兒自駕前往廣西自治區，途經佛山市、雲浮市、廣西自治區南寧市等地，最後抵達百色市德保縣，接受並完成7天防疫隔離。許其後外出，到過超市、路邊攤，以及一間鋁業廠上班，最終確診。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是上海市12宗，廣東省7宗，福建省、四川省各3宗，浙江省2宗，江蘇省、河南省、廣西自治區各1宗。同日新增40宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得106,340宗確診病例，當中4,636人死亡。