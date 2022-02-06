日擬審查14關鍵基建採購　應對華製產品風險

日媒周日（6日）報道，日本岸田文雄政府將於本月中在國會，提出加強技術開發和情報管理的《經濟安全保障推進法案》，爭取在本屆國會通過，應對中國不斷擴大的影響力。據報法案擬針對民企和研究員瞞報引入關鍵設備的資訊等加入罰則，但引起經濟和政界爭議。

法案適用於14個產業，包括電力、天然氣、石油、用水、電訊、廣播、郵政、金融、信用卡、鐵路、貨運、海運、航空與機場。關鍵基礎設施的營運商在採購設備前，必須披露設備製造商與產地國，並取得政府核准，以免相關網絡受到網攻。若存在被入侵的合理風險，日本政府有權阻止使用相關設備，避免網攻嚴重干擾社會與經濟，並認為相關風險主要由中國製產品引起。

根據法案，企業必須事先將關鍵基礎設施的設備採用書面計劃提交政府，列明設備製造者和產地、零組件摘要、裝置時間和使用方式等，企業亦要告知政府，將如何回應不要採用有網攻風險設備的建議。法案擬對提交虛假計劃書的企業和研究員，或無視更改或中止計劃的命令者，處以2年或以下刑期或100萬日圓（約6.7萬港元）或以下罰款，惟引起爭議，未來或修正相關內容。