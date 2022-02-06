內地今迎春運返程潮　多部門促加強交通防疫工作

內地農曆新年會出現龐大旅客外遊的春運人潮，周日（6日）迎來返程高峰，為防止新冠疫情擴散，國務院聯防聯控機制及國家衞健委、交通運輸部等有關部門，要求提供交通的企業做好消毒通風、運輸組織、人員防護及防疫宣傳等措施，強調要從暢通「最後一公里」着手，保障春運返程的防疫工作。

交通運輸部指，今年春運高速公路的公眾外遊主要以中、短途為主，日均車流量約2,800萬輛，有「節前平穩、節中反彈、節後回升」的特徵，周日及下周三（16日）將為返程高峰。當局呼籲司機按照不同地區疫情狀況、天氣及路面情況，安排返程路線、方式及時間；同時要求學校及企業調整寒假放假時間，讓學生與在職人士可錯峰開學返校，而大學或僱員人數較多的企業可要求相關人士須持48小時內核酸檢測無染疫證明。

此外，交通運輸部又表示會對在職人士、大學學生及有集中運輸需求的重點群體，提供包車、專列或包機等「點對點」運輸，務求行程最後一公里暢通，各地交通部門已加強與公安及衞生部門的合作，就不同返崗返校需求制定運輸安排。

廣東省深圳市上周六（5日）出現返程高峰，有超過500萬名旅客陸續抵深，機場旅客須持健康碼綠碼始獲放行，來自中高風險地區等人士，須持有效無染疫證明及接受落地核酸檢測。至於上海市則已開設24條春運專線疏導人流。